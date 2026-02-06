Картаполов: Алексеева пытались убить по прямому приказу Зеленского
Владимир Алексеев. Обложка © Пресс-служба Минобороны России
Заместитель начальника ГРУ, генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на которого сегодня совершили покушение в подъезде его собственного дома, — высококлассный профессионал и крайне достойный человек, каких немного. Так военнослужащего в беседе с Life.ru охарактеризовал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, подчеркнув, что приказ убить офицера отдал лично главарь киевского режима Владимир Зеленский.
Я хорошо знаю генерала Алексеева, это профессионал высшей категории и очень достойный человек, таких осталось мало. Это однозначно акция спецслужб Украины и, конечно, прямой приказ их фюрера. Надо делать выводы и быстрее решать задачи СВО.
Напомним, покушение на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева произошло утром 6 февраля в Москве на Волоколамском шоссе. Офицер был госпитализирован в тяжёлом состоянии и находится в реанимации. По данным источников, киллером могла быть женщина. Правоохранители разыскивают подозреваемого. Президенту Владимиру Путину доложили об инциденте. Life.ru опубликовал видео с места нападения.
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