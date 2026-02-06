Заместитель начальника ГРУ, генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на которого сегодня совершили покушение в подъезде его собственного дома, — высококлассный профессионал и крайне достойный человек, каких немного. Так военнослужащего в беседе с Life.ru охарактеризовал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, подчеркнув, что приказ убить офицера отдал лично главарь киевского режима Владимир Зеленский.