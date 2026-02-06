Сабуров покинул Россию, вылетев из Москвы в Алма-Ату
Нурлан Сабуров. Обложка © VK / Нурлан Сабуров
Комик Нурлан Сабуров покинул территорию России после решения о запрете на въезд в РФ. Он вылетел из московского аэропорта Внуково в Алма-Ату. Согласно информации SHOT, юморист отправился на родину рейсом бизнес-класса авиакомпании SCAT.
Во время прохода на борт Сабуров отказался от любых комментариев. Также он пока не раскрыл свои дальнейшие планы.
Напомним, Нурлану Сабурову был запрещён въезд в Россию на 50 лет. Утром 6 февраля прилетевшего из Дубая комика задержали во Внуково, Life.ru публиковал видео. Он отказался от депортации в ОАЭ в наручниках, выбрав самостоятельный вылет в Казахстан. По данным СМИ, причиной запрета на въезд стала критика Сабуровым СВО, а также проблемы с иммиграционным и налоговым законодательствами.
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