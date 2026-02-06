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Регион
Опубликовано 6 февраля, 20:28

Сабуров покинул Россию, вылетев из Москвы в Алма-Ату

Нурлан Сабуров. Обложка © VK / Нурлан Сабуров

Нурлан Сабуров. Обложка © VK / Нурлан Сабуров

Комик Нурлан Сабуров покинул территорию России после решения о запрете на въезд в РФ. Он вылетел из московского аэропорта Внуково в Алма-Ату. Согласно информации SHOT, юморист отправился на родину рейсом бизнес-класса авиакомпании SCAT.

Во время прохода на борт Сабуров отказался от любых комментариев. Также он пока не раскрыл свои дальнейшие планы.

Сабуров пытался получить ВНЖ в России, но завалил тест по истории
Сабуров пытался получить ВНЖ в России, но завалил тест по истории
Напомним, Нурлану Сабурову был запрещён въезд в Россию на 50 лет. Утром 6 февраля прилетевшего из Дубая комика задержали во Внуково, Life.ru публиковал видео. Он отказался от депортации в ОАЭ в наручниках, выбрав самостоятельный вылет в Казахстан. По данным СМИ, причиной запрета на въезд стала критика Сабуровым СВО, а также проблемы с иммиграционным и налоговым законодательствами.

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Артём Гапоненко
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