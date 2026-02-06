Сабуров покинул Россию, вылетев из Москвы в Алма-Ату

Комик Нурлан Сабуров покинул территорию России после решения о запрете на въезд в РФ. Он вылетел из московского аэропорта Внуково в Алма-Ату. Согласно информации SHOT, юморист отправился на родину рейсом бизнес-класса авиакомпании SCAT.

Во время прохода на борт Сабуров отказался от любых комментариев. Также он пока не раскрыл свои дальнейшие планы.