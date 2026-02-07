Мирный житель погиб и трое пострадали при атаке БПЛА на курское село

В Курской области во время атаки украинских беспилотников погиб 27-летний житель села Верхний Любаж Фатежского района. Мужчина находился в гараже, когда БПЛА атаковали частные дома. Также пострадали три человека, включая подростка. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

В результате падения беспилотника на частный дом начался пожар в двух хозяйственных постройках и бане. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и оперативных служб.

«Ещё трое человек пострадали: 39-летнего мужчину, 42-летнюю женщину и 13-летнюю девочку доставили в больницу. У них осколочные ранения, у взрослых — сотрясение головного мозга», — рассказал Хинштейн.

Пострадавших в ближайшее время перевезут в Курскую областную клиническую больницу. Семье оказывают всю нужную помощь.

Накануне вечером, 6 февраля, над Белгородской, Брянской и Курской областями ПВО сбила 20 украинских дронов. Атаку отражали в течение трёх часов — в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.