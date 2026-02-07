В Госдуме рассказали, кому и на сколько повысят пенсии в марте 2026 года

В России граждане старше 80 лет начнут получать повышенную пенсию с 1 марта. Об этом сообщил РИА «Новости» депутат Госдумы Алексей Говырин. Речь в частности идёт об увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

«Повышение составляет 100%, то есть фиксированная выплата в составе пенсии становится вдвое больше. Важно понимать, что удваивается именно фиксированная выплата, а не вся пенсия целиком. Это положено только получателям страховой пенсии по старости и не распространяется на страховую пенсию по инвалидности и по потере кормильца», — уточнил Говырин.

Выплаты будут назначены автоматически, подавать заявление не нужно. Депутат добавил, что если человек уже имеет повышенную фиксированную выплату как инвалид первой группы, то отдельного повышения за достижение 80 лет не предвидится. Он добавил, что если же первая группа инвалидности установлена в феврале 2026 года, то надбавка будет.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что с 1 апреля 2026 года социальные пенсии миллионов россиян будут проиндексированы на 6,8%. Повышение затронет почти 4,3 миллиона человек, из которых около 3,6 миллиона — получатели социальных пенсий, а порядка 700 тысяч — государственного пенсионного обеспечения.