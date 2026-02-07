Объекты водоканала в Белгороде обесточены из-за ракетной атаки
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В Белгороде обесточены сразу несколько объектов водоканала после ракетного удара со стороны Украины. Специалисты работают над устранением неполадок. Об этом рассказали в пресс-службе Водоканала Белгородской области.
«После ракетного обстрела отключена электроэнергия на части объектов водоканала в Белгороде. Проводим оценку масштабов нарушения. На это потребуется до двух часов. Специалисты находятся на рабочих местах», — говорится в тексте.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже сообщал, что полное восстановление энергосистемы Белгорода после ракетного удара пока не завершено. Ранее в регионе были зафиксированы серьёзные повреждения энергетической инфраструктуры после атаки ВСУ.
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