Объекты водоканала в Белгороде обесточены из-за ракетной атаки

В Белгороде обесточены сразу несколько объектов водоканала после ракетного удара со стороны Украины. Специалисты работают над устранением неполадок. Об этом рассказали в пресс-службе Водоканала Белгородской области.

«После ракетного обстрела отключена электроэнергия на части объектов водоканала в Белгороде. Проводим оценку масштабов нарушения. На это потребуется до двух часов. Специалисты находятся на рабочих местах», — говорится в тексте.