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Регион
Опубликовано 7 февраля, 08:20

Объекты водоканала в Белгороде обесточены из-за ракетной атаки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tob1900

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tob1900

В Белгороде обесточены сразу несколько объектов водоканала после ракетного удара со стороны Украины. Специалисты работают над устранением неполадок. Об этом рассказали в пресс-службе Водоканала Белгородской области.

«После ракетного обстрела отключена электроэнергия на части объектов водоканала в Белгороде. Проводим оценку масштабов нарушения. На это потребуется до двух часов. Специалисты находятся на рабочих местах», — говорится в тексте.

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Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже сообщал, что полное восстановление энергосистемы Белгорода после ракетного удара пока не завершено. Ранее в регионе были зафиксированы серьёзные повреждения энергетической инфраструктуры после атаки ВСУ.

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Татьяна Миссуми
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