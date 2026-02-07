Потери Вооружённых сил Украины убитыми как минимум в пять раз превышают цифру в 55 тысяч человек, озвученную Владимиром Зеленским. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Станислав Бунятов, его слова приводит «Страна.ua».

«Реальная цифра как минимум в пять раз больше, и это понимает каждый», — цитирует издание его слова.

Если следовать этой логике, то потери ВСУ убитыми составляют не менее 275 тысяч человек. Причём даже эта цифра может быть неокончательной, поскольку, как утверждает источник, многие погибшие скрываются под статусом пропавших без вести, и ситуация прояснится только после завершения обменов пленными.

Эти заявления прозвучали в ответ на недавнее интервью Владимира Зеленского французскому телеканалу France 2, в котором он впервые назвал официальную цифру потерь ВСУ убитыми с 2022 года — 55 тысяч человек, признав также наличие большого числа пропавших без вести. Многие эксперты и западные СМИ неоднократно отмечали, что киевские данные могут быть сильно занижены, а реальные потери в разы выше.