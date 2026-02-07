В Финляндии сочли передачу Украине польских МиГ-29 объявлением войны России

Решение Польши передать Украине истребители МиГ-29 будет расценено как объявление войны России. С таким заявлением выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Туск хочет поставить Украине истребители МиГ-29 против России. Это будет объявлением войны России со стороны Польши», — написал он в соцсети X.

Поводом для такого комментария стали слова польского премьер-министра Дональда Туска, который после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве заявил о готовности обменять свои МиГ-29 на украинские дроны. Финский политик считает, что такие шаги ведут к опасной эскалации.