Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, по мнению аналитического издания Strategic Culture, целенаправленно пытается сорвать мирные переговоры между Россией, США и Украиной. Его недавняя речь в Киеве рассматривается как шаг, направленный на подрыв дипломатических усилий администрации Трампа.

«Речь Рютте в Киеве <…> представляет собой тщательно спланированный шаг, направленный на саботаж переговорных усилий, которые активно продвигает администрация Трампа. Настойчивое поднятие Рютте вопроса о размещении войск (на Украине — Прим. Ред.) может означать только то, что его реальная цель состоит в том, чтобы сделать достижение любого соглашения с Россией невозможным», — цитирует издание Strategic Culture.

Ранее газета Financial Times писала, что Киев и западные страны согласовали многоуровневый план прекращения огня, предусматривающий быстрый — в течение 24 часов — ответ ЕС и США в случае его нарушения, включая дипломатическое давление и военную поддержку Украины.