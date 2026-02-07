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Опубликовано 7 февраля, 18:01

Вассерман объяснил, почему школьники массово уходят в колледжи

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Массовый переход выпускников девятых классов в колледжи связан с ростом потребности производства как в квалифицированных, так и в неквалифицированных рабочих кадрах, заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его мнению, людям лучше заниматься высококвалифицированным трудом, а рутинные задачи доверить технике, однако на практике автоматизировать всё оказывается невозможно.

«Повышенный переход в колледжи является следствием развёртывания производства. Производство стало нуждаться в высококвалифицированной рабочей силе, а уже потом спрос дошел и до неквалифицированной», — отметил парламентарий в интервью NEWS.ru.

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Напомним, в 2024 году почти половина российских девятиклассников предпочла продолжить обучение в колледжах, а не в школе. Разница между этими двумя путями стала минимальной за последние 25 лет, следует из данных сборника «Индикаторы образования» НИУ ВШЭ.

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