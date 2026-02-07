После ракетного удара ВСУ в Белгороде отключены объекты водоканала

Вооружённые силы Украины нанесли очередной ракетный удар по Белгороду, в результате чего было отключено электроснабжение на ряде объектов водоканала. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

После обстрела электроэнергия была отключена на некоторых объектах, обеспечивающих водоснабжение. Специалисты уже находятся на местах и выясняют масштабы аварии.