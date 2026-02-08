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Опубликовано 7 февраля, 23:01

Система ПВО отразила ракетный удар ВСУ над Белгородом и округом

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Над Белгородом ночью 7 февраля вновь неспокойно. В небе над городом и Белгородским округом сработала система противовоздушной обороны, отразив ракетную атаку украинских войск. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди населения. Сейчас специалисты уточняют информацию о возможных последствиях на земле. При этом на территории всей Белгородской области продолжает действовать ракетная опасность.

«Над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО – отражена ракетная атака противника. Все оперативные и аварийные службы работают», – написал глава региона.

Гладков сообщил о трудностях с восстановлением энергоснабжения в Белгороде после атаки ВСУ
Гладков сообщил о трудностях с восстановлением энергоснабжения в Белгороде после атаки ВСУ

Ранее Life.ru писал, что Вячеслав Гладков оказался под ракетным обстрелом во время объезда Белгорода. Тогда атака началась прямо в момент осмотра повреждённых объектов, и губернатору вместе с аварийными бригадами пришлось срочно укрываться в убежище. Гладков особо отметил мужество специалистов, которые продолжают работать даже под огнём, назвав их настоящими героями.

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Юния Ларсон
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