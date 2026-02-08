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Опубликовано 8 февраля, 04:41

Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 22 беспилотника над регионами и Чёрным морем

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Российские силы ПВО за одну ночь уничтожили 22 украинских беспилотника над регионами страны и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Основной удар пришелся на Брянскую область, где расчёты ПВО перехватили 11 аппаратов. Четыре дрона были сбиты над Калужской областью, один – над Курской, а шесть уничтожены над Чёрным морем.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

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Ранее Life.ru писал, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под повторный ракетный обстрел во время осмотра пострадавших объектов инфраструктуры. Вместе с аварийными бригадами он укрылся в убежище, наблюдая за работой специалистов. Несмотря на угрозу, сотрудники продолжали работу под огнём, демонстрируя высокий уровень профессионализма.

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Юния Ларсон
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