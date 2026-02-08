Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 22 беспилотника над регионами и Чёрным морем

Российские силы ПВО за одну ночь уничтожили 22 украинских беспилотника над регионами страны и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Основной удар пришелся на Брянскую область, где расчёты ПВО перехватили 11 аппаратов. Четыре дрона были сбиты над Калужской областью, один – над Курской, а шесть уничтожены над Чёрным морем.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.