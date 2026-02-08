В тени Трампа и Вэнса: Как русскоговорящий «серый кардинал» рисует контуры сделки по Украине

В тени президента США Дональда Трампа и его вице-президента Джей Ди Вэнса действует малоизвестный стратег, чьи идеи формируют жёсткую политику США в отношении Европы и определяют будущее украинского конфликта. Такой портрет замсоветника по нацбезопасности Энди Бейкера составило издание Politico.

Мастерская анонимность Бейкера была нарушена лишь однажды, когда Вэнс назвал его своим контактным лицом во время скандала с утечками о Йемене. Тем не менее, именно он, свободно владеющий русским языком, стал ключевым советником вице-президента США и архитектором многих важнейших внешнеполитических решений.

По данным издания, Бейкер сыграл центральную роль в разработке первоначальных контуров мирного соглашения между Россией и Украиной, включая вопросы о полезных ископаемых. Источники характеризуют его идеи как «практичные» и «креативные». Вместе с Вэнсом он выступает за отказ США от «неважных обязательств» и стремится положить конец конфликту, что, впрочем, вызывает раздражение у европейских союзников, считающих его понимание России «отличным» от их собственного. Бейкер также помогал в подготовке знаковой речи Вэнса в Мюнхене и разработке новой стратегии национальной безопасности

Ранее Джей Ди Вэнс заявил, что США будут искать точки соприкосновения с Россией, чтобы положить конец украинскому конфликту. По его словам, Москва и Вашингтон могут быть во многом несогласны, однако сейчас они наконец-то начали понимать друг друга.