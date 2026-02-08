Госдума и правительство объединились для спасения «Почты России»

Госдума и правительство договорились совместно реформировать «Почту России», создав для этого специальную рабочую группу. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, необходимость перемен вызвана потоком жалоб от граждан, особенно из сельских районов, на закрытие отделений, а также нареканиями сотрудников на низкие зарплаты и тяжёлые условия. Володин отметил, что проблемы носят комплексный характер и требуют законодательных решений, которые планируется подготовить уже в ходе весенней сессии.

Цель — создать эффективную компанию, предоставляющую качественные услуги по всей стране. Для выявления ключевых проблем запущен опрос граждан, где на данный момент лидирует жалоба на задержки в доставке корреспонденции.

Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что вопрос с «Почтой России» нужно решать как можно скорее, иначе все сотрудники оттуда «разбегутся». Она также отметила, что главными проблемами остаются низкие зарплаты и непростые условия работы.