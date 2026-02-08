В Госдуме призвали переименовать День святого Валентина в День плюшевой игрушки

Празднование 14 февраля в России, известное как День святого Валентина, можно «переосмыслить», уйдя от упоминания западного святого в пользу более нейтральных названий. Такую идею высказала в беседе с ТAСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

По её мнению, этот день уже прижился в стране как возможность выразить симпатию, но его концепцию стоит адаптировать.

«Мы вполне можем 14 февраля, не вспоминая Валентина с его неоднозначной историей, сделать праздником тех, для кого слова «любовь», »семья», «дети» — важнейшие в жизни. Немножко изменить ориентиры, но оставить возможность для того, чтобы показать симпатию, признаться в любви, предложить руку и сердце. Вот об этом можно подумать», — сказала Буцкая.

В качестве альтернативы депутат предложила варианты «День любви» или «День плюшевой игрушки», который мог бы символизировать доброту и нежность. Она также напомнила, что в России уже существует официальный праздник — День семьи, любви и верности 8 июля, посвящённый супружеской верности и многодетности, и предложила использовать 14 февраля как отправную точку для планирования свадьбы на эту летнюю дату.

«В этот праздник мы поздравляем наших золотых юбиляров, серебряных юбиляров — тех, кто долго прожил вместе друг с другом, храня верность, кто родил много детей, воспитывает много внуков. 8 июля — прекрасная дата для свадьбы! Чтобы расписаться в этот день, планировать свадьбу надо заранее, начиная с 14 февраля», — добавила парламентарий.

Ранее стало известно о необычной услуге, набирающей популярность в преддверии 14 февраля. На московских онлайн-платформах стартовал сервис по аренде партнёров для празднования Дня святого Валентина. Исполнители предлагают за деньги сыграть роль второй половинки на несколько часов. В перечень услуг входят поход в ресторан или кино, совместная фотосессия, визит к родственникам или даже отправка сообщения бывшему партнёру.