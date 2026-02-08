Новейший барражирующий боеприпас «Рус-ПЭ» испытали в зоне СВО

Новейшая российская разведывательно-ударная переносная система «Рус-ПЭ» успешно прошла апробацию в зоне специальной военной операции. Об этом на выставке World Defence Show 2026 в Саудовской Аравии указал официальный представитель концерна «Калашников».

«Работа по созданию этого изделия велась несколько лет, оно уже прошло апробацию на линии боевого соприкосновения. Мы считаем, что сейчас самое время презентовать это изделие для наших заказчиков», — сказал он в беседе с TACC.

Система представляет собой первый в России полноценный переносной комплекс, его целиком несёт всего один боец. Для применения не требуются дополнительные транспортные средства или сложная пусковая инфраструктура — после обнаружения цели солдат устанавливает установку и производит запуск.





«Рус-ПЭ» предназначен для круглосуточного высокоточного поражения как неподвижных, так и движущихся целей. Он способен работать в экстремальном диапазоне температур — от минус 40 до плюс 50 градусов.

Важной особенностью боеприпаса является использование алгоритмов искусственного интеллекта для обнаружения и идентификации целей, а также возможность работы в полностью автономном режиме. Запуск осуществляется пневматическим способом из переносного контейнера.

Активная разработка и испытания передовых отечественных систем ведутся и в гражданской сфере. В частности, ключевые испытания на безопасность прошёл новый двигатель ПД-8, предназначенный для самолётов Sukhoi Superjet 100, что стало одним из важнейших шагов для обеспечения независимости российского авиапрома. Установка успешно выдержала сложнейший тест на столкновение со стаей птиц, что подтвердило её надёжность.