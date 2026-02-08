Захарова: Киев замещает промахи на поле боя терактами
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Киев прекрасно понимает, что никаких успехов на поле боя у украинской армии уже не будет, поэтому ставка делается на террористические акты против мирного населения в России. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
«И там, где они понимают — а это они осознали точно, — что они не могут добиться результата на поле боя, на поле сражения, там, где у них это не получается и уже, очевидно, не получится, там они замещают эти свои промахи, эти свои поражения терактами против мирного населения, против гражданской инфраструктуры», — констатировала она.
Напомним, 6 февраля в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Киллер поджидал свою жертву в подъезде. Сейчас пострадавший в реанимации. Исполнителем оказался гражданин России, родившийся на Украине, Любомир Корба. Он бежал из страны сразу после преступления и был задержан в Дубае. Подозреваемого уже передали российской стороне, он арестован. Также в Москве был взят под стражу один из его предполагаемых пособников. Ещё одна фигурантка, по информации спецслужб, скрылась на территории Украины. Розыск организаторов и других причастных лиц продолжается.
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