В Госдуме рассказали о повышении вдвое платы за воду без счётчика

С этого года плата за холодную воду без счётчика в России стала втрое выше. Повышающий коэффициент в платёжках вырос с 1,5 до 3, сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов.

«С Нового года стоимость платы за холодное водоснабжение (ХВС) при отсутствии прибора учёта, проще говоря, счетчика, выросла вдвое», — пояснил парламентарий в разговоре с ТАСС. По его словам, такая мера призвана бороться с мошенническими схемами, когда в квартире проживает больше людей, чем прописано.

Он привёл в пример арендуемые квартиры, где может жить десять человек, а платить по нормативу — как за одного. Это создаёт нагрузку на управляющие компании и других жильцов дома. Парламентарий считает, что подобный коэффициент уже доказал эффективность в Москве, подняв оснащённость жилья счётчиками до 90%. Теперь эта практика распространяется на всю страну.

Ранее россиянам рассказали, как значительно снизить затраты на оплату услуг ЖКХ. Например, можно установить индивидуальные счётчики на воду. В квартирах с одним-двумя жильцами экономия составит 20-40%.