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Регион
Опубликовано 8 февраля, 22:06

Сафонов помог ПСЖ всухую разгромить «Марсель» в матче чемпионата Франции

Обложка © Х / Paris Saint-Germain

Обложка © Х / Paris Saint-Germain

«Пари Сен-Жермен» одержал крупную победу над принципиальным соперником «Олимпиком Марсель» в матче 21-го тура чемпионата Франции. Встреча на стадионе «Парк де Пренс» завершилась со счётом 5:0 в пользу парижан, которые вернули себе лидерство в турнирной таблице.

Особую значимость победе придало уверенное выступление российского вратаря Матвея Сафонова, который в третьем матче после возвращения с лазарета отыграл «на ноль». В атаке ПСЖ отличились Усман Дембеле (дубль), Хвича Кварацхелия, Ли Кан Ин, ещё один мяч «Марсель» забил в свои ворота.

Следующий матч ПСЖ проведёт на выезде против «Ренна» 13 февраля.

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Ранее «Манчестер Сити» одержал драматичную победу над «Ливерпулем» в 25-ом туре английской Премьер-лиги. Встреча на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей, которые забили победный гол на третьей добавленной минуте.

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Артём Гапоненко
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