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Опубликовано 9 февраля, 05:14

Первый за 20 лет социалист победил на выборах президента Португалии

Антониу Жозе Сегуру. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / António José Seguro

Антониу Жозе Сегуру. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / António José Seguro

Кандидат от Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру лидирует во втором туре президентских выборов в Португалии. После подсчёта 99,2% бюллетеней политик набрал 66,82% голосов. Об этом сообщили в министерстве внутренней администрации страны.

За его соперника — кандидата от ультраправой партии Chega! Андре Вентура — проголосовали 33,18% избирателей. Явка составила 50,11%.

Окончательные итоги объявят после завершения всех процедур проверки и утверждения результатов. Сегуру может стать первым социалистическим президентом Португалии за последние 20 лет. Глава правоцентристского правительства страны Луиш Монтенегру уже заявил, что готов к позитивному и конструктивному сотрудничеству.

Reuters: Зеленский уверен в победе на выборах, несмотря на падение поддержки
Reuters: Зеленский уверен в победе на выборах, несмотря на падение поддержки

Напомним, первый тур президентских выборов прошёл в январе. Тогда ни один кандидат не получил абсолютного большинства голосов. Хотя на начальном этапе наибольшее число голосов также набирал Сегуру.

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Лия Мурадьян
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