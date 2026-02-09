Первый за 20 лет социалист победил на выборах президента Португалии

Кандидат от Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру лидирует во втором туре президентских выборов в Португалии. После подсчёта 99,2% бюллетеней политик набрал 66,82% голосов. Об этом сообщили в министерстве внутренней администрации страны.

За его соперника — кандидата от ультраправой партии Chega! Андре Вентура — проголосовали 33,18% избирателей. Явка составила 50,11%.

Окончательные итоги объявят после завершения всех процедур проверки и утверждения результатов. Сегуру может стать первым социалистическим президентом Португалии за последние 20 лет. Глава правоцентристского правительства страны Луиш Монтенегру уже заявил, что готов к позитивному и конструктивному сотрудничеству.

Напомним, первый тур президентских выборов прошёл в январе. Тогда ни один кандидат не получил абсолютного большинства голосов. Хотя на начальном этапе наибольшее число голосов также набирал Сегуру.