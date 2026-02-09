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Опубликовано 9 февраля, 04:30

ПВО России за ночь сбила 69 украинских беспилотников

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

За ночь 9 февраля российские силы противовоздушной обороны сбили 69 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Основной удар пришёлся на западные и центральные области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Наибольшее количество вражеских БПЛА – 28 – уничтожили над Курской областью, ещё 27 – над Брянской, пять – над Белгородской, и три – над Тульской. По два дрона сбили над Орловской и Калужской областями, по одному – над Астраханской и Воронежской.

ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Тульской областью
ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Тульской областью

Ранее Life.ru писал, что в Белгороде полностью восстановили подачу тепла после атаки ВСУ. Энергетики и тепловики круглосуточно устраняли повреждения, рискуя собственной безопасностью, чтобы жители вновь получили тепло.

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