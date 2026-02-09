«Ростех»: На СВО применяют антидроновые патроны «Многоточие» с хитрой пулей

«Ростех» представил уникальное решение для пехоты в «войне дронов». Это патроны «Многоточие» для стандартных автоматов.

Испытания патронов «Многоточие». Видео © Telegram / «Ростех»

Как пояснил индустриальный директор Ростеха Бекхан Оздоев, в условиях, когда беспилотники атакуют со всех сторон, личное оружие становится ключевым рубежом обороны. Новая разработка госкорпорации призвана его усилить.

«Многоточие» — это обычные патроны 5,45х39 или 7,62х39, но с хитрой пулей. При выстреле она делится на три части. По словам Оздоева, это резко повышает плотность огня и значительно увеличивает шансы сбить малоразмерный беспилотник. Попасть тремя пулями сразу проще, чем одной.

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