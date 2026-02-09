Великий пост: что это и как считаются даты Оглавление Что такое Великий пост Как считаются даты Великого поста Подготовительные недели перед Великим постом Что можно и нельзя есть в Великий пост Кому можно не поститься или поститься мягче Часто задаваемые вопросы Великий пост длится 48 дней, а его даты каждый год разные. Life.ru объясняет принцип расчёта и главные правила питания. 553350 553350 Великий пост 2027: даты начала и окончания, что можно и нельзя есть. Обложка © Nano Banana AI

Великий пост — самый длинный и строгий пост в году, а его даты каждый год разные, потому что зависят от Пасхи. Life.ru объясняет принцип расчёта и главные правила поста.

Что такое Великий пост

Великий пост некоторые воспринимают как диету. На самом деле это не так: 48 дней духовной подготовки к Пасхе, когда человек не просто отказывается от мяса, а пересматривает свою жизнь.

Готовиться к посту стоит заранее — резко менять рацион и привычки в один день тяжело и физически, и морально, поэтому Церковь предваряет Великий пост несколькими подготовительными неделями, в которые постепенно ограничивают сначала мясо, а затем и молочные продукты.

Пост состоит из двух частей:

Четыредесятница — 40 дней. Установлена в память о том, как Христос сорок дней постился в пустыне.

— 40 дней. Установлена в память о том, как Христос сорок дней постился в пустыне. Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой, дни воспоминания о последних днях земной жизни, страданиях и крестной смерти Спасителя.

Но суть поста не в гастрономических ограничениях. У поста три основы, и воздержание в еде — лишь одна из них, причём не главная. Две другие — молитва и милостыня: реальная помощь ближним, прощение обид, отказ от осуждения. Многие верующие также стараются в это время чаще исповедоваться и причащаться — пост традиционно считается временем, специально отведённым для этого.

В Евангелии есть такие слова: «Когда постишься, помажь голову твою и умой лице твоё» (Мф. 6:17). Смысл простой: не нужно ходить с постной миной и жаловаться на трудности без мяса. Пост — не для показухи, а чтобы подготовить сердце к Пасхе, к радости. Недаром преподобный Серафим Саровский говорил: «Вы постом хоть мясо ешьте, только друг друга не ешьте».

Первый день поста называют Чистым понедельником — с него принято начинать не только воздержание в еде, но и наводить порядок в доме и в мыслях, мириться с близкими. А последняя неделя, Страстная седмица, устроена по-особому строго: каждый день посвящён конкретному евангельскому событию последних дней земной жизни Христа, поэтому именно эти семь дней — самые сдержанные в питании за весь пост.

Как считаются даты Великого поста

Даты Великого поста напрямую зависят от Пасхи, а Пасха, как известно, — «плавающий» праздник: единой формулы «число и месяц» для него не существует, дата рассчитывается заново каждый год по особым церковным правилам, которые учитывают и лунный, и солнечный календарь одновременно.

Формула простая: Великий пост начинается за 48 дней до Пасхи.

Почему именно 48? Потому что пост состоит из 40 дней Четыредесятницы и 7 дней Страстной седмицы, а между ними — Лазарева суббота и Вербное воскресенье, которые формально не входят ни в один из этих периодов, но соблюдаются постящимися наравне с остальными днями. Сорок дней — в память о посте Христа в пустыне, Страстная неделя — в воспоминание о последних днях Его земной жизни.

В 2027 году это выглядит так: Пасха — 2 мая. Отнимаем 48 дней — получаем 15 марта. Пост длится с 15 марта по 1 мая, а Страстная седмица начинается 26 апреля. Но не зацикливайтесь на этих датах: в 2028 году они снова будут другими. Важно понимать принцип — отнимите 48 дней от даты Пасхи, и вы узнаете начало поста в любом году, даже если под рукой нет календаря.

Как рассчитывается сама Пасха — отдельная история, там свои правила и своя многовековая традиция расчёта. Подробнее — в нашем материале «Как рассчитывается дата Пасхи».

Когда начинается Великий пост в 2026 году и сколько он длится. Фото © Life.ru

Подготовительные недели перед Великим постом

Подготовительные недели перед Великим постом 2027: даты и смысл. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

К Великому посту нельзя прийти спонтанно. Как в супермаркет за хлебом — забежал и вышел. Так не бывает. Церковь даёт на подготовку целый месяц. Четыре недели, и у каждой — своя задача. В одни дни верующие вспоминают притчи, в другие — готовятся к исповеди, в третьи — пересматривают привычное меню. Постепенно, шаг за шагом, организм и душа перестраиваются на постный лад. Как именно устроены эти подготовительные недели — читайте в этом материале.

Календарь Великого поста 2027: седмицы, питание, родительские субботы. Христос Пантократор и Страшный суд. Фото © Wikipedia

Что можно и нельзя есть в Великий пост

Что можно есть в Великий пост 2027 года: полный список продуктов. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Правила питания в Великий пост строгие, но не для всех одинаковые.

Что нельзя есть в течение всего поста:

Мясо и мясные продукты

Молоко и молочные продукты (сыр, масло, йогурты)

Яйца

Рыба (кроме особых дней)

Что можно есть:

Овощи и фрукты

Крупы и каши

Бобовые

Грибы

Орехи и сухофрукты

Растительное масло (в определённые дни)

Хлеб и выпечка без масла и яиц

Степень строгости меняется по дням: в некоторые дни разрешена горячая пища с маслом, в другие — только сухоядение (хлеб, овощи, фрукты, без термической обработки). Ближе к началу поста и в Страстную седмицу ограничения строже всего, а по субботам и воскресеньям в течение поста, как правило, разрешается растительное масло.

Рыбу можно есть только два раза за весь пост — в Вербное воскресенье и в праздник Благовещения, если он не выпадает на Страстную седмицу. В 2027 году Благовещение приходится на 7 апреля — задолго до Страстной седмицы, так что в этот день рыба разрешена. А вот накануне Вербного воскресенья, в Лазареву субботу (в 2027 году это 24 апреля), по уставу положена не рыба, а рыбная икра — это отдельное, менее строгое послабление, которое часто путают с разрешением на рыбу.

Подробное понедельное меню и простые постные рецепты на каждый день — в материале «Постные рецепты: большой сборник на каждый день». Детальный календарь питания по седмицам, если хочется свериться по каждому конкретному дню, — в материале «Седмицы Великого поста: календарь всех недель».

Кому можно не поститься или поститься мягче

Церковь не требует строгого поста от всех без исключения — предполагается, что человек соотносит меру воздержания со своими реальными возможностями. Послабления предусмотрены для:

Детей — растущий организм требует полноценного питания, и жёсткие ограничения могут ему навредить.

— растущий организм требует полноценного питания, и жёсткие ограничения могут ему навредить. Беременных и кормящих женщин — для них и для ребёнка важно полноценное, разнообразное питание.

— для них и для ребёнка важно полноценное, разнообразное питание. Больных — особенно при хронических заболеваниях, когда диета назначена врачом и её нельзя нарушать без последствий для здоровья.

— особенно при хронических заболеваниях, когда диета назначена врачом и её нельзя нарушать без последствий для здоровья. Путешественников — тех, кто в дороге и объективно не может найти постную пищу.

— тех, кто в дороге и объективно не может найти постную пищу. Пожилых людей — если им трудно или небезопасно для здоровья соблюдать строгие ограничения.

В этих случаях пост может быть смягчён по благословению духовника — то есть после разговора со священником, а не по собственному решению без объяснений. Главное в посте — не еда, а духовное состояние. Если вы не можете соблюдать строгий пост по объективным причинам, но молитесь и стараетесь быть лучше — это уже пост.

Часто задаваемые вопросы

Сколько дней длится Великий пост?

48 дней. Он состоит из 40 дней Четыредесятницы и 7 дней Страстной седмицы. Это дольше, чем любой другой многодневный пост в православном календаре — для сравнения, Рождественский пост длится 40 дней, а Успенский — всего две недели.

Как узнать даты Великого поста на любой год?

Дата начала поста всегда на 48 дней раньше Пасхи. Узнайте дату Пасхи в нужном году и отнимите от неё 48 дней — так вы получите дату Чистого понедельника, с которого начинается пост.

Можно ли рыбу в Великий пост?

Рыба разрешается всего два раза за весь Великий пост — в Вербное воскресенье и в праздник Благовещения (при условии, что он не выпадает на Страстную седмицу). А в Лазареву субботу, которая предшествует Вербному воскресенью, по уставу разрешена не рыба, а рыбная икра.

Что будет, если нарушить пост по объективной причине?

Церковь не наказывает за нарушение поста по уважительной причине — болезни, беременности, путешествиям. Главное в посте — не еда, а духовное состояние. Если вы не можете поститься по объективным причинам, но молитесь и стараетесь быть лучше — это уже пост.

48 дней поста — это возможность остановиться, оглянуться на свою жизнь, помириться с теми, с кем в ссоре, сделать что-то хорошее для другого. Даже если по медицинским причинам вы не можете ограничивать себя в еде — ничто не мешает поститься от злых слов, раздражения и зависти. Полный годовой православный календарь — в материале «Православные праздники в 2026 году: полный календарь»: Великий пост занимает в нём особое место среди прочих постов и праздников года, а завершается он самым большим торжеством церковного года — Пасхой, ради которой всё и затевалось.

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Авторы Любовь Свободная