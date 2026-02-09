Секрет экономной квитанции: В Госдуме объяснили, за что можно не платить этой зимой

В феврале 2026 года россияне смогут получить перерасчёт платы за отопление, однако автоматического снижения сумм в квитанциях ждать не стоит. Об этом рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, перерасчёт возможен только в том случае, если услуга оказывалась с нарушениями, а граждане готовы отстаивать свои права.

Депутат напомнил, что температура в жилых помещениях должна соответствовать нормативам: не ниже +18 градусов в обычных комнатах и +20 — в угловых. В регионах с суровым климатом требования могут быть выше. Кроме того, действуют строгие ограничения по перерывам в отоплении — не более 24 часов в месяц суммарно. Если температура опускается до 12–18 градусов, допустимый перерыв составляет не более 16 часов, а при 8–10 градусах — всего четыре часа. За каждый час превышения этих сроков плата должна уменьшаться на 0,15 процента.

Представители управляющей или ресурсоснабжающей организации обязаны выехать, провести замеры температуры воздуха и радиаторов и оформить соответствующий документ. Этот акт, подписанный всеми сторонами, является главным основанием для перерасчёта. В нём должны быть чётко зафиксированы периоды, когда услуга предоставлялась ненадлежащим образом. Если управляющая компания отказывается от выезда или составления акта, рекомендуется производить самостоятельные замеры температуры каждый час и фиксировать эти данные в письменном заявлении. Каплан Панеш Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

С готовым актом и заявлением необходимо обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или напрямую к поставщику тепла. Размер возврата зависит от длительности нарушений и площади жилья. За каждый час без отопления плата должна снижаться на 0,15%. При систематическом недогреве сумма перерасчёта может оказаться ощутимой, особенно если проблемы затрагивали весь дом. В отдельных случаях перерасчёт возможен автоматически — например, если в доме установлен общедомовой счётчик и отопление отключалось по вине поставщика ресурса.

Парламентарий также напомнил, что с начала 2026 года в домах с общедомовыми приборами учёта проводится годовая корректировка платы за отопление в первом квартале. Она может быть в сторону как уменьшения, так и увеличения — в зависимости от фактического потребления тепла.

«При такой системе зимние платежи вырастут, так как годовая сумма будет распределена на меньшее количество месяцев, но общая сумма за тепло за год не изменится. Эта система применяется не везде и зависит от решений местных властей и оснащённости дома приборами учёта», — заявил депутат.

Ранее Life.ru писал, что срок оплаты квитанций за ЖКХ с марта 2026 года сдвигается с 10-го на 15-е число каждого месяца. Первые квитанции за услуги ЖКХ по новым правилам придут в марте. В январе и феврале действует прежний порядок — оплата до 10-го числа.