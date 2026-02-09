Львов во тьме: Мэр Садовой назвал тяжёлой ситуацию со светом после недавней атаки

Ситуация с электроснабжением во Львове остаётся тяжёлой после недавней атаки на энергетическую инфраструктуру. Об этом в своём личном блоге сообщил мэр города Андрей Садовой.

«Сегодня на Украине одна из самых сложных ситуаций с электроэнергией за последние четыре года», — пожаловался Садовой.

При этом глава Львова подчеркнул, что в его городе света сейчас больше, чем в Киеве. По словам Садового, светофоры работают на автономном питании, часть котельных и насосных станций переведены на генераторы, что обеспечивает наличие воды. В городе функционирует мобильная связь и без выходных работают энергетики, которые пытаются хоть как-то улучшить ситуацию в регионе.

«Весна уже совсем близко. Прорвёмся», — с надеждой заключил мэр.

Напомним, что в Киеве введены чрезвычайно жёсткие ограничения подачи электроэнергии. Жители столицы получают свет лишь на 1,5-2 часа в сутки. В Министерстве энергетики Украины признали, что ситуация в энергосистеме страны остаётся крайне сложной, а потеря генерирующих мощностей создала значительный дефицит, который трудно компенсировать.