В Госдуме сочли воровством планы Лондона продать нефть с захваченных танкеров

«Конечно, это нелегально. Как мы обсуждали ситуацию с нашими счетами, так и здесь — это воровство. Ещё вопрос, насколько они доказали, что это наш «теневой флот», или они его просто так обозвали для пиара», — высказалась депутат в беседе с «Лентой.ру».