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Опубликовано 9 февраля, 13:10

В Госдуме сочли воровством планы Лондона продать нефть с захваченных танкеров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Faraways

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Faraways

Зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова заявила — продажа нефти с захваченных танкеров российского «теневого флота» нелегальна. Она назвала такие действия воровством.

«Конечно, это нелегально. Как мы обсуждали ситуацию с нашими счетами, так и здесь — это воровство. Ещё вопрос, насколько они доказали, что это наш «теневой флот», или они его просто так обозвали для пиара», — высказалась депутат в беседе с «Лентой.ру».

Журова отметила, что подобные прецеденты покажут, что у бизнеса нет защиты. Любой может объявить компанию «теневым флотом» и отобрать имущество.

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Напомним, министр обороны Великобритании Джон Хили изучает возможность изымать и продавать нефть с захваченных санкционных танкеров. Лондон хочет компенсировать расходы на содержание судов. Хранение танкеров обойдётся в миллионы фунтов.

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Лия Мурадьян
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