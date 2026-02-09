В Госдуме сочли воровством планы Лондона продать нефть с захваченных танкеров
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Зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова заявила — продажа нефти с захваченных танкеров российского «теневого флота» нелегальна. Она назвала такие действия воровством.
«Конечно, это нелегально. Как мы обсуждали ситуацию с нашими счетами, так и здесь — это воровство. Ещё вопрос, насколько они доказали, что это наш «теневой флот», или они его просто так обозвали для пиара», — высказалась депутат в беседе с «Лентой.ру».
Журова отметила, что подобные прецеденты покажут, что у бизнеса нет защиты. Любой может объявить компанию «теневым флотом» и отобрать имущество.
Напомним, министр обороны Великобритании Джон Хили изучает возможность изымать и продавать нефть с захваченных санкционных танкеров. Лондон хочет компенсировать расходы на содержание судов. Хранение танкеров обойдётся в миллионы фунтов.
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