США стремятся добиться мира на Украине к концу весны. Это связано с началом предвыборной кампании в Конгресс. Американскому лидеру Дональду Трампу важно не отвлекаться на конфликт. Такое мнение выразил российский предприниматель и общественный деятель Виктор Бут.

«На этом же фоне мы наблюдаем попытки американцев «продавить мир на Украине». Примечательным в этой связи было то, что Илон Маск на несколько дней или часов выключил «Starlink»», — рассказал Бут в эфире радио «Комсомольская правда».

Эксперт считает, что это можно расценивать как предупреждение. Цель — заставить украинскую сторону занять более устойчивую позицию и принять предложения, которые США давно озвучили киевскому режиму.

«Понятно, что Зеленский и его клика будут всячески искать способ это саботировать. Но дело в любом случае идёт к весне», — приводит kp.ru слова эксперта.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что мир на Украине уже мог бы состояться. Европейские страны помешали мирным усилиям президента США Дональда Трампа. По его словам, европейцы ошибочно восприняли конфликт как свою войну. Это стало главным препятствием для мирного урегулирования.