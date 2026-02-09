Депутат Боярский на фоне сообщений о сбоях заявил, что Telegram работает корректно

Мессенджер Telegram работает корректно, заявил журналистам депутат Госдумы Сергей Боярский, комментируя сообщения о сбоях в работе мессенджера в России Он признался, что регулярно получает от граждан вопросы о функционировании платформы.

Сергей Боярский — о работе Telegram в России. Видео © Life.ru

«Честно вам скажу, я каждый день получаю эти одинаковые вопросы. Telegram работает корректно», — сказал парламентарий.

По словам Боярского, в отношении мессенджера, как и раньше, применяется деградация голосовых сообщений. Он также заявил, что пользуется MAX, и призвал россиян пользоваться им.

Напомним, пользователи массово жалуются на сбои в работе Telegram в России. По их словам, в приложении не загружаются фотографии и видео, а также возникают проблемы с отправкой сообщений.