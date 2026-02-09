Владимир Зеленский заявил, что Киев уже имеет договорённости о поставках крупных партий боевой авиации. По его словам, речь идёт о 150 шведских истребителях Gripen и 100 французских Rafale.

«Украина имеет на сегодня договорённости о поставках 150 военных самолётов Gripen, 100 самолётов Rafale. Это лучшие самолёты, на наш взгляд, в мире, которые есть», — отметил главарь киевского режима.

Также Зеленский добавил, что после завершения конфликта власти намерены заняться восстановлением и развитием гражданской авиации. Кроме того, министр обороны Украины Михаил Фёдоров сообщил, что Франция готовится передать Киеву дополнительные истребители Mirage 2000, хотя их точное количество пока не раскрывается. Параллельно обсуждается ускорение поставок самолётов и расширение объёмов управляемых авиационных бомб AASM Hammer.

Ранее Life.ru писал, что Великобритания перебросила на военную базу Акротири на Кипре шесть истребителей пятого поколения F-35B. Шесть F-35B вылетели с авиабазы Мархам в пятницу. На авиабазе Акротири уже постоянно дислоцированы истребители Typhoon, которые теперь получат усиление в виде передовых малозаметных истребителей.