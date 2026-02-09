Энергетическая система Украины не выдержала перегрузок, и одной из причин этого стала масштабная коррупция в стране. Об этом пишет польское издание Mysl Polska.

В публикации отмечается, что система была обречена на сбой, поскольку значительные средства, предназначенные для защиты и восстановления повреждённых объектов, присваивались коррумпированными чиновниками из ближайшего окружения Владимира Зеленского.

В минувшую субботу Киев и несколько областей Украины, включая Киевскую и Одесскую, столкнулись с внеплановыми отключениями электроэнергии. Причиной стали аварии, приведшие к остановке некоторых энергоблоков атомных электростанций. С осени страна страдает от продолжительных и масштабных перебоев со светом, усугубляемых проблемами в коммунальной сфере. Руководитель «Укрэнерго» Виталий Зайченко ранее указывал на нехватку мощностей, которую не удается восполнить. Мэр Киева Виталий Кличко описывал ситуацию с электричеством и водой как критическую, рекомендуя жителям временно покинуть город. А в январе в Украине был объявлен режим ЧС в энергетике, что объяснялось сочетанием технических неполадок и дефицита резервных мощностей.

Напомним, что в Киеве введены чрезвычайно жёсткие ограничения подачи электроэнергии. Жители столицы получают свет лишь на 1,5-2 часа в сутки. В Министерстве энергетики Украины признали, что ситуация в энергосистеме страны остаётся крайне сложной, а потеря генерирующих мощностей создала значительный дефицит, который трудно компенсировать.