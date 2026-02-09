Глава Минкульта Любимова: В России за год оснастили 39 детских школ искусств

Глава Минкульта России Ольга Любимова выступила на заседании комитета Госдумы по культуре. Министр сообщила депутатам о результатах работы ведомства в минувшем годы. По её словам, в основе работы лежало сохранение культурного потенциала нашей страны, а также его передача от поколения к поколению.

Министерство провело целый комплекс мероприятий по модернизации и развитию инфраструктуры культуры, поддержке творческих проектов и взаимодействию с россиянами. В частности, в 2025 году власти начали реализовать федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья», в рамках которого модернизировано 160 профильных организаций, в том числе 57 библиотек, 39 детских школ искусств, 30 музеев, десять театров и 24 дома культуры.

Также Минкульт завершил техническое оснащение 138 музеев, 30 театров в городах с населением более 300 тысяч человек, 12 филармоний, 272 библиотеки, 319 школ искусств и шести училищ. А с «Единой Россией» ведомство реализует проект «Культура малой Родины», и в 2025 году по нему отремонтировали почти 1,5 тысячи домов культуры в 67 регионах РФ.

По словам Любимовой, в 2025 году в 25 регионах России было создано 25 школ креативных индустрий, а в 84 регионах открыто 680 точек концентрации талантов «Гений места». Не забывает министерство и о проблемах новых регионов. Например, в Донецкой государственной музыкальной академии имени Прокофьева было обучено 552 человека, а в Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовского – 2 616 человек.

А ещё в минувшем году Минкульт создал проектный офис, который координирует вопросы по теме спецоперации. Его целью является формирование мер поддержки и работ по освещению и увековечиванию подвигов героев СВО. Что касается кинематографа, то поддержки ведомства удостоились 172 фильма, а общие сборы отечественного проката достигли более 50 миллиардов рублей. Всего российские кинотеатры посетили 118,5 миллиона человек.

Главной же культурной инициативой стало создание Большого сводного молодёжного хора государств-участников СНГ. Это приурочено к 80-летию Великой Победы. Кроме того, в Росси провели фестивали и Дни культуры Казахстана, Китая, Таджикистана и Эфиопии.

Ольга Любимова на заседании комитета Госдумы по культуре. Фото © Предоставлено Life.ru

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