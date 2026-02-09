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Опубликовано 9 февраля, 18:49

Цена ошибки – дрогнувший палец: Депутат Госдумы высмеял штрафы за лайки на видео иноагентов

Депутат Госдумы высмеял штрафы за лайки на видео иноагентов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RoBird

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RoBird

Депутат Госдумы Владимир Плякин высмеял штрафы за лайки на видео иноагентов. В беседе с Life.ru парламентарий отметил, что подобная мера превращает обычное выражение симпатии в потенциально наказуемое деяние, создавая атмосферу страха. По его мнению, это искажает суть лайка, придавая ему характер политического заявления с серьёзными последствиями.

Штрафовать за лайки — это уже больше про страх. Палец дрогнул, экран пролистался не туда — и ты внезапно не законопослушный гражданин, а почти участник экстремистской ячейки.

Владимир Плякин

Депутат Госдумы

Штрафовать за лайки — это уже больше про страх. Палец дрогнул, экран пролистался не туда — и ты внезапно не законопослушный гражданин, а почти участник экстремистской ячейки.
Штрафовать за лайки — это уже больше про страх. Палец дрогнул, экран пролистался не туда — и ты внезапно не законопослушный гражданин, а почти участник экстремистской ячейки.

Депутат также обратил внимание на то, что комментарии под такими видео чаще всего оставляют не радикально настроенные личности, а рядовые граждане, стремящиеся выразить своё мнение в условиях ограниченных возможностей для открытого диалога.

«Самое смешное (хотя на самом деле): в комментариях пишут обычно не радикалы, а самые обычные люди, которые устали или хотят высказать свою точку зрения, по-другому же, везде ещё ковид, который никак не закончится», — резюмировал Плякин.

В России запретили иноагентам заниматься просветительской деятельностью
В России запретили иноагентам заниматься просветительской деятельностью

Ранее сообщалось, что россиян начали штрафовать за лайки под видео иноагентов на YouTube. По данным СМИ, первый штраф в 30 тысяч получил житель Мурманской области — ему «понравилось» 139 роликов.

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Ольга Годуненко
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