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Регион
Опубликовано 9 февраля, 20:05

Госдума рассмотрит запрет испытательного срока для матерей с детьми до трёх лет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Госдума во вторник, 10 февраля, рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете устанавливать испытательный срок для женщин, воспитывающих детей до трёх лет. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«На пленарном заседании во вторник в первом чтении рассмотрим законопроект о запрете устанавливать испытательный срок при приеме на работу для женщин с ребёнком до трёх лет», — сказал Володин.

Документ предполагает поправки в статью 70 Трудового кодекса РФ. В случае принятия работодатели не смогут включать условие об испытательном сроке в трудовой договор с женщинами, имеющими ребенка младше трёх лет.

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Полина Никифорова
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