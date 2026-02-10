Российский лётчик заявил, что Су-57 выходит за рамки классического истребителя

Госкорпорация «Ростех» передала войскам партию модернизированных истребителей Су-57. Какое применение этим боевым машинам найдут на фронте, рассказал RG.ru лётчик, генерал-майор Сергей Липовой.

«Су-57 — это уже даже не самолёт по классификации, по всем документам, а авиационный тактический комплекс, снабжённый самым передовым и необходимым вооружением», — отметил он.

По словам генерала, отправка самолётов на фронт для боевой обкатки показывает, что оборонная промышленность быстро дорабатывает технику с учётом опыта боевых действий.

Липовой добавил, что в ближайшее время станет видно боевое применение этих комплексов, и их возможности полностью оправдаются. Пилот Су-57 подтвердил, что обновления расширяют спектр задач самолёта, позволяя применять новые средства поражения.

Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов подчеркнул, что машины не просто штампуются, а постоянно развиваются. Переданные в войска истребители стали мощнее и могут эффективно действовать даже против самых продвинутых систем ПВО. Су-57 создан для круглосуточного применения в любых погодных условиях.

Ранее Life.ru сообщал, что российская армия получила от корпорации «Ростех» партию новых истребителей Су-57. В организации заявили, что теперь они стали ещё опаснее, поскольку способны работать даже против лучших систем ПВО.