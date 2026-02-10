Одна из оскорбивших белгородцев россиянок оказалась бывшей женой участника СВО

Одна из девушек, оскорбивших жителей Белгорода на резонансном видео, оказалась бывшей супругой участника спецоперации. По словам мамы Екатерины, её дочь не имела в виду ничего плохого и не хотела задеть жителей региона.

Женщина рассказала, что девушка приехала в Белгород из Калининграда несколько лет назад. Причиной стал муж героини, подписавший контракт. Она поддержала выбор Виктора, но вскоре пара развелась. По словам неназванного родственника бойца, причиной стал образ жизни участники резонансного видео.

«Они развелись из-за её образа жизни и характера. После этой ситуации нам стыдно, что Катя до сих пор носит нашу фамилию... Витя сам говорил после развода, что ему стыдно, что он столько лет провел рядом с таким человеком», — поделился собеседник ИА «Регнум».

Напомним, громкий инцидент произошёл в Белгороде несколько дней назад. Екатерина с подругой перебрали с алкоголем и, сев в такси, повздорили с водителем. В ходе конфликта героиня отправила жителей региона спать, пока в них не «прилетела ракета». Девушек задержали.