Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой считает, что после Мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году, где президент открыто выразил разочарование в западных «демократических» лидерах, Россия начала строить свою уникальную цивилизацию. В той речи глава государства, в частности, жёстко критиковал внешнюю политику США, идею однополярного мира, расширение НАТО и планы размещения американской ПРО в Восточной Европе.

«Речь в Мюнхене и правда была поворотной. Увидев в глазах «демократических» лидеров лишь лицемерие и обман, наша страна просто пожала плечами и приступила к созданию собственной цивилизации. Сильной, единой России. Без лживых догм и лозунгов, придуманных Западом для разграбления остального мира», — написал Толстой в своём канале в мессенджере MAX.

По словам политика, оппоненты России любят утверждать, что именно тогда страна показала свое истинное лицо и отвернулась от «цивилизованного» мира. Но, как подчеркнул Толстой, выступление Путина в 2007 году перед «сытыми, уверенными в себе господами» было, по сути, пророческим. Он говорил правду о грядущем упадке однополярного мира, о том, что расширение НАТО на восток неизбежно приведет к конфликту на Украине, о лицемерной западной политике борьбы с бедностью, где обогащаются лишь самые предприимчивые, и о том, как ОБСЕ, созданная с благими намерениями, превратилась в рассадник русофобии.

В заключении Толстой задаётся вопросом, как Европа могла так неразумно разорвать отношения с Россией и стать «кормовой базой» США.

Напомним, в своей знаменитой Мюнхенской речи в 2007 году путин твёрдо заявил Западу, что наша страна «будет независимой и суверенной, либо её не будет вообще». А не так давно он вновь об этом вспомнил, заявил, что непризнание Западом суверенитета РФ и привело к СВО на Украине.