Депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что после разрешения на выезд за границу мужчин 18–22 лет мобилизационного ресурса Украине может хватить примерно на полтора года. По его словам, массового оттока 18-летних не произошло, однако ближе к 23 годам многие стараются покинуть страну, чтобы не подпасть под мобилизацию.

«Мы понимаем, что у нас мобилизационный ресурс остался на полтора года. Это мы говорим о молодых людях, которые ещё не уехали», — отметил парламентарий.

Депутат также прокомментировал практику так называемой «бусификации» — принудительного задержания мужчин сотрудниками военкоматов. По его словам, это остается одним из инструментов пополнения мобилизационного ресурса. Горбенко заявил, что от неё общество никуда не денется, добавив, что для призываемых уже не имеет значения, кто именно и на каком транспорте сопровождает их в воинскую часть.

Ранее бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что Владимир Зеленский можете прибегнуть к принудительной мобилизации на Украине. По его оценке, конфликт зашёл слишком далеко и стал «спасательным кругом» для нынешнего украинского руководства и его сторонников.