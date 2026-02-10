В Госдуме назвали «политической глупостью» реакцию Каллас на освистывание Вэнса
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Глава евродипломатии Кая Каллас проявила свою политическую глупость, публично обрадовавшись свисту в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса на открытии Олимпиады в Италии. Об этом «Газете.ru» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.
Парламентарий прокомментировал реакцию Каи Каллас, которая назвала освистывание Джей Ди Вэнса на открытии Игр в Италии «европейской гордостью».
«Ещё раз Каллас показала свою человеческую, политическую глупость, свою политическую несостоятельность», — подчеркнул Чепа.
Он напомнил, что Вэнс не раз позволял себе резкие высказывания в адрес высших европейских чиновников на фоне растущих разногласий между ЕС и США. Однако, по мнению депутата, реакция европейской дипломатии в лице Каллас свелась лишь к подобному эмоциональному жесту, что говорит о её ограниченности.
Напомним, во время церемонии открытия Олимпиады выход сборной США сопровождался заметным свистом с трибун. Недовольство части публики было адресовано вице-президенту Джей Ди Вэнсу, чьё лицо демонстрировалось на экранах. Кая Каллас потом заявила, что Европа проявила так «свою гордость».
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