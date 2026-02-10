Госдума одобрила лимит на число банковских карт для одного человека

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который устанавливает предельное количество банковских карт, оформленных на одного человека. Инициатива входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.

Согласно документу, гражданин сможет иметь не более 20 банковских карт в целом и не более пяти карт в одном банке. При этом Центробанк предлагается наделить правом изменять эти лимиты в дальнейшем.

Для реализации инициативы планируется создать Единую систему учета платежных карт. Банки будут обязаны передавать в нее сведения обо всех выданных картах. Перед оформлением новой карты кредитные организации должны будут проверять, не превышен ли установленный лимит.

Также предусматривается обязанность банков уведомлять клиентов о достижении максимального количества карт. Механизм таких уведомлений будет дополнительно проработан совместно с Центробанком.

Законопроект направлен на сокращение схем кибермошенничества, в которых банковские карты используются для обналичивания и вывода похищенных средств.

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