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Опубликовано 10 февраля, 15:58

Операторов связи обяжут маркировать международные звонки для борьбы с кибермошенниками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /anatoliy_gleb

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /anatoliy_gleb

Депутаты Государственной Думы поддержали законопроект, обязывающий телефонных операторов специальным образом маркировать все международные звонки. Решение было принято в первом чтении на пленарном заседании в рамках второго пакета мер против кибермошенничества.

Согласно документу, операторы должны будут ставить специальную маркировку на все входящие звонки из-за рубежа при наличии необходимой технической возможности. Также они будут обязаны полностью блокировать международные вызовы для абонентов, которые не дали на них согласия. Эта мера направлена на защиту граждан от мошенников.

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Ранее сообщалось, что стратегический план борьбы с киберпреступностью в России должен быть подготовлен к 3 августу 2026 года. Правительство продолжает работу по созданию надёжной системы защиты граждан от преступлений в цифровом пространстве. Предварительные результаты по подготовке этого стратегического документа необходимо представить уже к двенадцатому мая 2026 года.

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Юлия Сафиулина
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