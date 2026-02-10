Операторов связи обяжут маркировать международные звонки для борьбы с кибермошенниками

Депутаты Государственной Думы поддержали законопроект, обязывающий телефонных операторов специальным образом маркировать все международные звонки. Решение было принято в первом чтении на пленарном заседании в рамках второго пакета мер против кибермошенничества.

Согласно документу, операторы должны будут ставить специальную маркировку на все входящие звонки из-за рубежа при наличии необходимой технической возможности. Также они будут обязаны полностью блокировать международные вызовы для абонентов, которые не дали на них согласия. Эта мера направлена на защиту граждан от мошенников.

Ранее сообщалось, что стратегический план борьбы с киберпреступностью в России должен быть подготовлен к 3 августу 2026 года. Правительство продолжает работу по созданию надёжной системы защиты граждан от преступлений в цифровом пространстве. Предварительные результаты по подготовке этого стратегического документа необходимо представить уже к двенадцатому мая 2026 года.