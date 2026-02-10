Ограничения в отношении Telegram носят обратимый характер, заявили в Госдуме

Ограничения в отношении Telegram носят поэтапный и обратимый характер, и доступ к мессенджеру может быть восстановлен в полном объёме после устранения нарушений. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, пишет РИА «Новости».

«Как только нарушения устраняются, диалог возможен, а доступ может быть восстановлен. Мяч сегодня на стороне самих платформ», — сказал депутат, отметив, что Telegram достаточно начать работать в правовом поле России и обеспечивать безопасность пользователей.

Немкин добавил, что Россия остаётся открытой для любых цифровых сервисов, в том числе иностранных, при условии соблюдения единых правил. Среди базовых требований — выполнение российского законодательства, защита персональных данных, а также противодействие мошенничеству, экстремизму и использованию платформ в преступных целях. Парламентарий подчеркнул, что задача государства заключается не в ограничении общения, а в защите граждан и цифрового суверенитета страны.

Напомним, Telegram в России второй день работает со сбоями. Пользователи жалуются на то, что не могут отправить фото и видео, кружочки, у некоторых и вовсе не открываются сообщения. После этого СМИ узнали, что власти России приняли решение о начале работы по замедлению работы Telegram. В РКН позже подтвердили, что вводят ограничения против мессенджера.