В Госдуме заявили, что власти РФ и Telegram ищут компромисс по работе мессенджера в стране

В России продолжаются переговоры с Telegram по вопросу соблюдения национального законодательства. По словам зампреда комитета Госдумы по информполитике Олега Матвейчева, процесс нельзя назвать лёгким, но стороны демонстрируют готовность к диалогу.

Российское подразделение мессенджера, по его данным, готово работать в рамках правил РФ — остаётся найти техническое решение, устраивающее обе стороны.

«Важно, что компромиссы ищутся. Это хорошо», — указал парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Telegram в России второй день работает с перебоями, пользователи жалуются на проблемы с отправкой фото и видео, а также на сбои при открытии сообщений. Стало известно, что причиной неполадок стало решение российских властей начать работу по замедлению работы мессенджера. Позже Роскомнадзор официально подтвердил введение ограничительных мер в отношении Telegram.