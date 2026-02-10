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Опубликовано 10 февраля, 16:21

В Госдуме заявили, что власти РФ и Telegram ищут компромисс по работе мессенджера в стране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kovop

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kovop

В России продолжаются переговоры с Telegram по вопросу соблюдения национального законодательства. По словам зампреда комитета Госдумы по информполитике Олега Матвейчева, процесс нельзя назвать лёгким, но стороны демонстрируют готовность к диалогу.

Российское подразделение мессенджера, по его данным, готово работать в рамках правил РФ — остаётся найти техническое решение, устраивающее обе стороны.

«Важно, что компромиссы ищутся. Это хорошо», — указал парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

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Telegram в России второй день работает с перебоями, пользователи жалуются на проблемы с отправкой фото и видео, а также на сбои при открытии сообщений. Стало известно, что причиной неполадок стало решение российских властей начать работу по замедлению работы мессенджера. Позже Роскомнадзор официально подтвердил введение ограничительных мер в отношении Telegram.

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Дарья Нарыкова
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