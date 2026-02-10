Госдума одобрила наказание до 5 лет тюрьмы за подделку справок об отсутствии ВИЧ

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за подделку и использование поддельных медицинских справок об отсутствии опасных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции.

Инициативу внесла группа из 427 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, лидерами думских фракций и вице-спикером палаты, председателем комиссии по вопросам миграционной политики Ириной Яровой.

Согласно документу, за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний, а также за их продажу и использование, предусмотрены следующие меры наказания:

— ограничение свободы на срок до 3 лет со штрафом от 500 тысяч до 1 млн рублей;

— принудительные работы на срок до 4 лет с возможным штрафом в том же размере;

— лишение свободы на срок до 4 лет с аналогичным штрафом.

При этом за аналогичные преступления, связанные именно со справками об отсутствии ВИЧ-инфекции, предлагается установить более строгое наказание. В этом случае санкции могут составить:

— от 2 до 4 лет ограничения свободы;

— от 2 до 5 лет принудительных работ;

— от 2 до 5 лет лишения свободы.

Размер возможного штрафа в этих случаях будет варьироваться от 800 тысяч до 1,5 млн рублей.

Законопроект направлен на усиление контроля за оборотом медицинских документов и предотвращение использования поддельных справок, представляющих угрозу общественной безопасности.