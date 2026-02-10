В Госдуме обсудили меры против потребительского экстремизма на маркетплейсах

В Государственной думе заявили о необходимости законодательного регулирования так называемого потребительского экстремизма на маркетплейсах. Тема обсуждалась на расширенном заседании Экспертного совета по развитию платформенной экономики при комитете по экономической политике.

По словам председателя Экспертного совета, первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Дениса Кравченко, недобросовестные покупатели все чаще злоупотребляют правом на возврат товаров. Речь идет, в частности, о возврате использованной техники или ношеной одежды под предлогом «скрытых дефектов», когда деньги автоматически списываются со счета продавца без проведения экспертизы.

Участники заседания отметили, что действующие нормы закона «О защите прав потребителей», принятые в 2004 году, не учитывают специфику современной электронной торговли и работу цифровых платформ. Как подчеркнул директор департамента цифрового развития Минэкономразвития РФ Владимир Волошин, более 60% продавцов на маркетплейсах сталкивались с проблемами при возврате товаров, особенно после их однократного использования.

По его словам, возврат товара в электронной торговле фактически является отдельной услугой, все логистические и проверочные расходы по которой ложатся на продавцов и производителей, что снижает рентабельность бизнеса и эффективность платформенной экономики.

В качестве возможных решений участники заседания предложили дифференцировать категории товаров по условиям возврата. В частности, рассматривалась идея запрета возврата продовольственных и медицинских товаров, а также введение ограничений на возврат отдельных категорий продукции после выкупа.

При этом в Госдуме подчеркнули, что возможные изменения не должны ущемлять права добросовестных покупателей, а их цель — пресечь злоупотребления и сбалансировать интересы бизнеса и потребителей.