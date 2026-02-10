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Опубликовано 10 февраля, 14:57

Оппозиционерка Тихановская захотела включить Белоруссию в «большую сделку» по Украине

Обложка © ТАСС / SOPA Images

Обложка © ТАСС / SOPA Images

Оппозиционерка Светлана Тихановская, ранее претендовавшая на пост президента Белоруссии, высказала мнение о необходимости включения белорусского вопроса в переговорный процесс по Украине. В интервью изданию «РБК-Украина» она подчеркнула, что этот вопрос «должен быть частью «большой сделки».

«Вопрос Белоруссии должен быть частью «большой сделки». Если оставить её под контролем Кремля, статус-кво будет заморожен», — сказала политик.

По словам Тихановской, данная мера призвана обеспечить сохранение российского плацдарма.

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Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис опроверг сообщения о возможном выдворении из страны Тихановской. Он уточнил, что её офис продолжает работать в Вильнюсе на прежних условиях аккредитации.

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Наталья Демьянова
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