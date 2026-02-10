Россия намерена довести до конца процесс возвращения исконно русских земель, ориентируясь на волю людей, проживающих на этих территориях. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на торжественном собрании ко Дню дипломатического работника.

«Народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах. Мы доведём до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в родную гавань в полном соответствии с чаяниями этих людей», — сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что речь идёт о завершении исторического процесса, который имеет принципиальное значение для страны и для миллионов русских, проживающих на Украине.

Ранее Лавров заявил о намерении России добиваться признания геноцида советского народа. Он подчеркнул, что это касается преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против граждан СССР.