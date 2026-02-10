Три мирных жителя получили ранения при атаках ВСУ в Белгородском приграничье

Белгородская область вновь подверглась атакам беспилотников ВСУ — ранены трое мирных жителей. В селе Маломихайловка женщина получила минно-взрывную травму и осколочное ранение спины, помощь ей оказали на месте. Ещё двое мужчин пострадали при ударах дронов по автомобилям — их доставляют в больницы с осколочными ранениями и баротравмами. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Под ударами оказались сразу несколько населённых пунктов. Беспилотники атаковали машины, частные дома, предприятия и социальные объекты. В ряде зданий выбиты окна, повреждены фасады и кровля, уничтожен грузовой автомобиль. В одном из сел нарушено электроснабжение — аварийные службы начнут восстановление после согласования с военными.

В самом Белгороде дрон взорвался на дороге, осколками задело два автомобиля. Экстренные службы продолжают работать на местах, уточняя последствия ударов.

Ранее Life.ru писал, что при ударе дрона ВСУ по «Газели» в Белгородской области погиб мирный житель. Водитель транспортного средства, находившийся за рулём, получил тяжёлые ранения и скончался на месте. Сама машина получила повреждения.