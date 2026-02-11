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Опубликовано 11 февраля, 00:42

На Украине разработали новую лазерную систему ПВО Sunray, пишут СМИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Украинские инженеры разработали лазерную систему противовоздушной обороны Sunray. Проект создавался около двух лет с бюджетом в несколько миллионов долларов. Об этом сообщает The Atlantic.

«Если вы никогда не видели, как лазер сбивает самолёт с неба, то это может вас выбить из колеи. Оружие удобно помещается в багажнике автомобиля. Оно не издает шума и не испускает света, даже светящегося красного луча, который так хорошо знаком по фильмам. Когда на днях группа украинских солдат и инженеров показала мне свой прототип, он показался мне простым в использовании. Даже слишком простым», — утверждается в статье.

Отмечается, что система по виду напоминает телескоп с камерами по бокам, кроме того, лазер может устанавливаться на транспортное средство.

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А ранее «Ростех» поставил в российскую армию крупной партии новейших истребителей Су-57. Самолёты прибыли в обновлённом техническом облике. По словам гендиректора корпорации, этот истребитель пятого поколения способен работать даже против самых современных систем ПВО. Он может поражать цели в воздухе, на земле и на воде в любое время суток.

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Тимур Хингеев
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