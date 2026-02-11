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Опубликовано 11 февраля, 05:07

Российские бойцы уничтожили обстреливавшую Белгородскую область РСЗО Vampire

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Harismoyo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Harismoyo

Российские военнослужащие уничтожили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire в Харьковской области. Об этом сообщили в силовых структурах, пишет РИА «Новости».

По данным источника, система чешского производства обстреливала Белгородскую область. Бойцы выявили её и ликвидировали.

«В Харьковской области наши бойцы выявили и уничтожили очередную РСЗО Vampire чешского производства, которая осуществляла обстрелы Белгородской области», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что российские военные зачистили около 500 зданий в населённом пункте Зализничное в Запорожской области. Об этом рассказал старший стрелок группировки «Восток» с позывным Енот. Военнослужащий сообщил, что в ходе освобождения посёлка пришлось вести штурм плотной застройки. Противник применял беспилотники и бронетехнику, но организованное сопротивление подавили.

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Антон Голыбин
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