Врачи скорой помощи получили новые полномочия

Минтруд утвердил новый профессиональный стандарт врача скорой помощи, в него, в частности, включили право оказывать помощь вне лечебных учреждений во время чрезвычайных ситуаций. Об этом журналистам рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«У врача скорой появилась новая трудовая функция: оказание медпомощи вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях», — сказал Леонов.

Помимо прочего, в список функций врача скорой помощи входят сортировка пострадавших, координация действий медицинских подразделений как первичной бригады, работа с экстренными службами и управление эвакуацией.

Ранее Правительство России установило единый норматив время прибытия бригады скорой помощи. Так, с момента вызова должно пройти не более 20 минут.