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Опубликовано 11 февраля, 06:18

Врачи скорой помощи получили новые полномочия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Минтруд утвердил новый профессиональный стандарт врача скорой помощи, в него, в частности, включили право оказывать помощь вне лечебных учреждений во время чрезвычайных ситуаций. Об этом журналистам рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«У врача скорой появилась новая трудовая функция: оказание медпомощи вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях», — сказал Леонов.

Помимо прочего, в список функций врача скорой помощи входят сортировка пострадавших, координация действий медицинских подразделений как первичной бригады, работа с экстренными службами и управление эвакуацией.

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Ранее Правительство России установило единый норматив время прибытия бригады скорой помощи. Так, с момента вызова должно пройти не более 20 минут.

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Матвей Константинов
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